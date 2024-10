In Mannheim ist am späten Mittwochabend ein Binnenschiff an der Diffenébrücke über den Altrhein hängen geblieben. Dabei wurde das Steuerhaus abgerissen, Autos landeten im Wasser.

Ein Binnenschiff ist in Mannheim am Mittwochabend mit einer Klappbrücke kollidiert. Das Steuerhaus des Schiffes blieb an der Brücke hängen und riss dabei ab. Wie die Mannheimer Polizei dem SWR mitteilte, wurde dabei nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Das Schiff war nach Angaben der Polizei gegen 22:45 Uhr im Altrheinhafen in Richtung Industriehafen unterwegs. Dabei habe das Schiff die geschlossene Diffenébrücke passiert.

Steuerhaus und zwei Fahrzeuge landeten im Hafenbecken

Neben dem Steuerhaus wurden auch zwei Autos, die sich auf dem Schiff befunden hatten, erfasst und gingen laut Polizei im Hafenbecken unter. Den Schaden am Schiff und an den Fahrzeugen sieht die Polizei im unteren sechsstelligen Bereich. Wie groß das Ausmaß des Schadens an der Brücke ist, war in der Nacht auf Donnerstag noch nicht bekannt. Wie die Polizei dem SWR mitteilte, wurde die Brücke zunächst für den Verkehr gesperrt.

Die Berufsfeuerwehr Mannheim legte laut Polizei vorsorglich eine Ölschlinge, "um mögliche Gewässerverunreinigungen zu verhindern". Wie viele Personen sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Schiff befunden habe, war zunächst nicht bekannt.

Klappbrücke mit Straßen- und Bahnverkehr

Die Diffenébrücke ist eine Klappbrücke mit Straßen- und Bahnverkehr, die den Industriehafen und die Friesenheimer Insel erschließt. Die Ausleger der Brücke können nach oben geklappt werden. Wenn sich ein Schiffsführer mit dem Wasserstand verrechne, habe er nicht genug Platz und das Steuerhaus könne abreißen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Laut Internetseite der Stadt Mannheim wurde die Brücke erst Anfang der Woche überprüft. Warum das Schiff mit der Brücke zusammenstieß, ist laut Polizei noch unklar. Der Schiffsverkehr war in der Nacht eingeschränkt.