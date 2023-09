Timo Strianese ist Rapper und Pfleger in einer Heidelberger Klinik. Er verbindet Hobby und Beruf, um junge Menschen für seinen Job als Pfleger zu begeistern.

Timo Strianese ist Pfleger in den Kliniken Schmieder in Heidelberg und hat eine ganz besondere Art, junge Leute für seinen Beruf zu begeistern. Denn Timo ist auch Rapper. Sein neuester Song ist eine Liebeserklärung an den Pfleger-Job. Seine Texte sind offen und ehrlich und seine Botschaft ist aktueller denn je: "Komm in mein Team".

Rappen für Pflegeberuf: Personalmangel in den Kliniken

Zu wenig Personal und zu viele Patienten: Auch in den Kliniken Schmieder in Heidelberg ist der Personalmangel ein Problem. Zudem werden in der Klinik viele schwere Fälle und Intensivpatienten betreut und behandelt, die häufig an Sauerstoffgeräten angeschlossen sind. Ein Fehler des Pflegepersonals kann für Patienten den Tod bedeuten.

Das ist schon ein harter Job. Aber wie die Patienten vorankommen ist ein großer Antrieb in unserem Beruf. Ich finde, es sollte in der Pflege nicht ums Geld gehen, sondern um den Patienten. Und das ist das, was schief läuft heutzutage.

Rappender Pfleger Timo: Musik schon immer gewesen

Timo sagt, er habe vor 16 Jahren mit der Rapmusik angefangen. Damals noch bei seinen Eltern im Kinderzimmer. Heute produziert er seine Musik im eigenen kleinen Tonstudio bei sich daheim in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis). "Guter Rap" ist für Timo "Herzenssache". Musik begleitet ihn auch im Alltag. Sie hilft ihm beim "Runterkommen", wenn er "schlecht drauf ist". Er hört fast immer Musik - vor allem wenn er mit seinem Fahrrad zur Arbeit in die Klinik fährt.

Oft ist es das, was ich erlebe oder was man auch in den Medien so mitkriegt und wo man denkt: Oh, das ist vielleicht nicht das, was mir passt. Das ist der Weg, um das irgendwie loszuwerden.

Pflegedienstleiter: Rapvideo Teil von Werbekampagne

Deshalb kam Timo dazu, über seinen Pflegeberuf zu rappen. Denn er erlebt täglich viele schwierige Situationen im Stationsalltag. In seinem neuesten Rapsong "Komm in mein Team" verarbeitet er das. Mit dem Song will Timo aber nicht nur Leute in den Beruf holen, sondern er bildet als Pflegetrainer direkt auch neue Kollegen aus. Pflegedienstleiter Stefan Seilnacht sagt, er erhoffe sich viel von der gemeinsamen Aktion: "Insgesamt haben wir eine schwierige Situation in den Kliniken und es ist schwer, Personal für den Beruf zu gewinnen." Das Rapvideo von Timo soll der Anfang für mehrere Werbekampagnen sein.

Beim Rap gibt man sich wahrscheinlich härter als man ist. Wenn ich das vergleiche mit dem Pflegeberuf, dann ist der Pflegeberuf um einiges härter.

Auch Timos Freunde unterstützen seine Arbeit. Sein Kumpel Florian ist begeistert, für ihn steht fest: "Timo ist Pflege. Sich um andere Menschen kümmern ist eine Verantwortung, die muss man tragen - und Timo kann sie tragen."

Die nächsten Musikprojekte sind schon in Planung

Für Timo ist klar, dass Pflege immer ein Teil seiner Rapmusik bleiben wird. Denn: "Pflege ist etwas, das man nie loslassen sollte. Wir brauchen einfach Hilfe in dem Beruf und man sollte das immer wieder thematisieren."