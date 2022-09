Alte Brücke Heidelberg: Mysteriöse Initialen gefunden

Die Alte Brücke in Heidelberg wird aktuell aufwändig saniert, um das Wahrzeichen der Stadt zu erhalten. Bei den Arbeiten wurden jetzt mysteriöse Initialen gefunden.

Einzelne Pfeiler der aus dem Jahr 1788 stammenden Brücke werden dabei mittels eines speziellen Stahlkastens trockengelegt, um an deren Fuß zu gelangen. Bei den Arbeiten kamen mehrere in den Sandstein gemeißelte Initialen samt Jahreszahlen ans Tageslicht, die sonst von Wasser umgeben und nicht zu sehen sind.

So wird aktuell an der Alten Brücke in Heidelberg gearbeitet Stadt Heidelberg

Vermutung: Privatleute verewigten sich an Alter Brücke

Woher diese Inschriften genau stammen, ist nicht ganz klar. Eine Vermutung ist, dass sich dort Privatleute verewigt haben: Vor dem Bau der beiden Neckarschleusen in den 1920er Jahren lagen die Pfeiler je nach Wasserstand hin und wieder trocken. Wenn dort kein Wasser war, hielten sich viele Heidelbergerinnen und Heidelberger gern unter der Alten Brücke auf. Es könnte sich bei den Initialen an der Alten Brücke also um eine Erinnerung an einen Ausflug an den Neckar halten.

ES: Möglicherweise haben Heidelberger Bürgerinnen und Bürger sich verewigt? Stadt Heidelberg

Initialen: Womöglich doch professioneller Herkunft?

Weitaus wahrscheinlicher ist aber eine andere Erklärung: Die Ausgestaltung der Initialen weist auf eine professionelle Einarbeitung hin. Die Schrift ist technisch vergleichsweise tief und korrekt ausgearbeitet. Fachleuchte erkennen zudem Reste von Bearbeitungsspuren. Die Inschriften deuten demnach auf jahrelange Erfahrung mit der Bearbeitung von Natursteinen und den Besitz entsprechender Werkzeuge hin.

Bild von der Alten Brücke von 1927, zur Zeiten der Kanalisierung des Neckars und des Baus des Wehres am Karlstor. Stadtarchiv Heidelberg

Hier haben sich also wahrscheinlich Steinmetze oder andere Handwerker an der Alten Brücke verewigt. Auch heute hinterlassen die arbeitenden Steinmetze ab und an noch an besonderen Stellen im Bauwerk Initialen und Jahreszahl. Wer genau sich dort aber verewigt hat, bleibt bis auf weiteres wohl ein spannendes Rätsel.