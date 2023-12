Bei einem Unfall in den Mannheimer Quadraten ist ein 62 Jahre alter Radfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei übersah der Mann beim Abbiegen das Auto eines 19-Jährigen.

Ein 62 Jahre alter Radfahrer ist nach einem Unfall in den Mannheimer Quadraten verstorben. Nach Angaben der Polizei stieß er am späten Samstagabend mit dem Auto eines 19-Jährigen an der Kreuzung M 6/M 7 und N 7 zusammen. Offenbar übersah der Fahrradfahrer beim Linksabbiegen den von rechts kommenden Autofahrer. Der 62-Jährige verstarb wenig später im Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.