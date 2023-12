Leuchtendes Weihnachtshaus in Mannheim ist Besuchermagnet

Jedes Jahr verwandelt sich ein Haus in Mannheim-Niederfeld in einen echten Traum für Weihnachtsfans. Neuer Hingucker: Ein acht Meter hoher Schneemann. Dieser zieht massig Besucher an.

Es fällt schon auf - das geschmückte Haus im Mannheimer Stadtteil Niederfeld. Wegen seiner speziellen Weihnachts-Optik wird es jedes Jahr zum Magneten für Passanten und Nachbarn. Verena Bellof, ihr Mann Robert Schulmeister und Tochter Mareen Schulmeister wohnen darin und sie sind einfach licht- und weihnachtsbegeistert.

Verwandlung in Weihnachtshaus dauert eine Woche

Jedes Jahr im Winter holt die Familie die Deko heraus und verwandelt ihr Haus wieder in eine Weihnachtslandschaft. Mit Helfern zusammen sind die drei eine gute Woche beschäftigt.

Das hat sich in der Corona Pandemie entwickelt, dass wir gesagt haben, wir müssen den Leuten einfach ein Funkeln in die Augen zaubern. Und so ist das einfach entstanden.

Ihr Mann Robert ergänzt, dass die Begeisterung bei der Familie ständig zunimmt. Wenn sie irgendwo etwas besonders interessantes Weihnachtliches entdecken, auch mitten im Sommer, wird sofort zugeschlagen.

Wir versuchen da immer etwas drauf zusetzen. Dieses Jahr haben wir es geschafft mit unserem acht Meter hohen Schneemann.

Riesenschneemann von Winterwetter gebeutelt

Doch der neue Riesen-Frosti entpuppt sich für die Familie als Herausforderung. Denn der luftige Geselle ist bei windigem Winterwetter recht sensibel. Und der Aufbau von Frosti kostet die Unermüdlichen immer wieder Kraft, Nerven und Zeit. Doch sie lassen sich nicht unterkriegen, erzählt Robert Schulmeister.

Ich glaube, den Schneemann haben wir zehnmal aufgebaut. Einmal war es der Regen, dann war es der Schnee. Du wachst morgen auf, dann liegt das Ding am Boden. Und wenn er dann voll ist mit Wasser, dann schaffst du es gar nicht ihn hoch aufzustellen.

Der aufblasbare Riesenschneemann wurde mehrfach von Regen und Wind auf den Boden gedrückt Privat

Große Nikolausparty mit vielen Fans

Am Nikolaustag war Frosti aber in Topform. Und am Abend kamen jede Menge Nachbarn und Zaungäste. Alle wurden verwöhnt mit Glühwein, Kinderpunsch und Süßigkeiten. Es ging entspannt zu am Weihnachtshaus, und die kleinen und großen Fans staunten über den Riesen-Schneemann.

Er sieht halt eben einfach richtig schön aus, wenn er dann beleuchtet wird.

Auch die Erwachsenen freuen sich über das Engagement der Familie. "Es ist einfach toll, dass sich die Leute für Weihnachten begeistern und so viele zusammenkommen", so eine Nachbarin. Bei der Nikolausfeier in diesem Jahr waren rund 100 Menschen, jedes Jahr kommen immer mehr.

Das ist richtig schön. Respekt, dass man sich so viel Mühe macht, um anderen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Weil es allen so gut gefällt, sind sich Verena Bellof und Robert Schulmeister auch sicher: Ihre Familie bringt das Weihnachtshaus auch im nächsten Jahr wieder zum Leuchten und dann noch heller.