Im Prozess um den gewaltsamen Tod von zwei Frauen aus der Ukraine geht es am Montag am Mannheimer Landgericht um abgehörte Handys des angeklagten Ehepaars aus Sandhausen.

Am Mannheimer Landgericht geht der Prozess gegen ein Ehepaar weiter, dem die Anklage zweifachen Mord vorwirft. Von zentraler Bedeutung für den Prozess sind laut Gericht die Handy-Kommunikation der Angeklagten, um die sich die Verhandlung am Montag dreht. Das Ehepaar aus Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) soll zwei Ukrainerinnen getötet haben. Die Leichen der 53 Jahre alten Mutter und ihrer 27-jährigen Tochter waren in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) und Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) gefunden worden.

Geständnis zum Prozessbeginn in Mannheim

Das angeklagte Ehepaar hatte am ersten Verhandlungstag am 7. Januar gestanden, die beiden Frauen mit einem Gummihammer erschlagen zu haben. Dazu verlasen die Anwälte des Paares eine Erklärung. Der 43-Jährige und seine 45-jährige Frau wollten das damals wenige Monate alte Baby der jüngeren Frau als ihr eigenes ausgeben. Sie hätten sich sehnlichst eine gemeinsame Tochter gewünscht. Das soll das Motiv für die Tat gewesen sein.

Motiv: Wunsch nach gemeinsamer Tochter

Das Paar hatte vier Kinder, darunter einen gemeinsamen Sohn. Der Mann brachte außerdem eine Tochter mit in die Ehe, die Frau zwei weitere Söhne, so die Staatsanwaltschaft beim Prozessauftakt.

Die Tat war offenbar lange und minutiös geplant, das wurde am ersten Verhandlungstag deutlich. Das Paar hatte über eine Messenger-Gruppe zur Unterstützung ukrainischer Geflüchteter mit dem späteren Opfer Kontakt aufgenommen. Dann erschlichen sich beide deren Vertrauen. Die Tatorte wurden vorher ausgekundschaftet, die Opfer dann unter Betäubung dorthin gebracht.

Prozess könnte früher zu Ende gehen

Am kommenden Freitag, den 24. Januar, soll die Kriminaltechnik am Mannheimer Landgericht zu den Details der Morde aussagen. Am 7. Februar ist dann eine Gerichtsmedizinerin aus Heidelberg geladen. Darauf könnten bereits die Plädoyers folgen. Durch das Geständnis wird der Prozess vermutlich früher als geplant zu Ende gehen.