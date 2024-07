Sie waren bunt und laut! Die queere Community und ihre Unterstützer haben am Samstag in Mannheim ein Zeichen für die Vielfalt gesetzt sowie gegen Hass und Rechtsextremismus.

Gemeinsam konnten lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und andere Menschen aus der queeren Community am Samstag ein Zeichen setzen: Für die Vielfalt und gegen Ausgrenzung. Rund 7.000 Menschen haben laut Polizei an der Parade teilgenommen, zirka 8.000 haben ihnen zugejubelt und mitgefeiert.

Erstmals auch die Kirchen mit dabei

Das Motto in diesem Jahr war "Zusammen eins". Zur Demo durch die Mannheimer Innenstadt hatten sich 45 Gruppen angemeldet. Und zum ersten Mal waren auch beide christlichen Kirchen mit dabei. Ihre Botschaft: Liebe tut der Seele gut.

Ich laufe hier mit, um ein Zeichen zu setzen, dass man queer und christlich sein kann. Und einfach, um Offenheit zu zeigen

Klares Zeichen gegen Rechts

Laut einer Mitteilung des Veranstalters ist die Monnem Pride in diesem Jahr sehr von der derzeitigen politischen Lage geprägt. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg stehen Landtagswahlen an. Daher will die Community ihre Haltung gegen rechtsextreme Parteien klar zum Ausdruck bringen. Sie seien demnach darauf aus, mit Hass, Hetze und Gewalt die Gesellschaft zu spalten und wollten so demokratische Grundwerte abschaffen. Auch Stadtverwaltung, Hochschulen, medizinische Einrichtungen, Unternehmen und politische Gruppen beteiligten sich an der Demo.

OB Christian Specht (CDU) bei der Monnem Pride SWR

Für eine wertschätzende Gesellschaft

Mit der Demo wollen die Veranstalter sich einsetzen für eine offene und wertschätzende Gesellschaft. Darin solle demnach jeder seinen Platz haben, unabhängig von sozialer oder ethnischer Herkunft, der Hautfarbe, des Geschlechts, des Alters, der sexuellen Identität, der Religion oder Weltanschauung.