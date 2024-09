Schockanruf: Seniorin aus Mannheim fällt auf falsche Polizisten herein

per Mail teilen

Eine 86 Jahre alte Frau aus Mannheim ist von Trickbetrügern um mehrere zehntausend Euro erleichtert worden. Sie hatten sich der Seniorin gegenüber als Polizisten ausgegeben.

Nach Angaben der Polizei hatten die Betrüger am Donnerstagnachmittag bei der Seniorin angerufen. Sie gaben sich als Polizisten aus und erklärten der 86-Jährigen, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe. Gegen eine Zahlung von 120.000 Euro würde sie aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Um die Geschichte noch überzeugender wirken zu lassen, holten die Betrüger eine weinende Person ans Telefon, die sich als Tochter der 86-Jährigen ausgab.

35.000 Euro aus der Handtasche gestohlen

Laut Polizei ging die Seniorin noch am selben Tag zur Bank und hob das Geld ab. Auf dem Weg zum vereinbarten Treffpunkt wurde sie von einem Mann auf das Geld angesprochen. Plötzlich griff er in ihre Handtasche und flüchtete mit rund 35.000 Euro.

Polizei rät zur Vorsicht

Die Polizei warnt schon seit vielen Jahren regelmäßig vor sogenannten Schockanrufen, aber trotzedem fallen immer wieder Menschen auf die Betrugsmasche herein. Die Polizei rät dringend, sich sofort bei den Behörden zu melden, wenn man am Telefon von angeblichen Verwandten dazu aufgefordert wird, Bargeld oder Wertgegenstände an Unbekannte zu übergeben.