Nach dem Ende der Friedenspflicht ruft die Gewerkschaft IG Metall am Mittwoch zu Warnstreiks bei Daimler Buses und Daimler Buses am Standort Mannheim auf.

Am Mercedes-Benz Werk im Mannheimer Stadtteil Waldhof wird es am Vormittag und am Abend jeweils eine Kundgebung geben. Die Gewerkschaft IG Metall hat dazu aufgerufen. Sie rechnet nach eigenen Angaben mit insgesamt knapp 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Auch beim Unternehmen ART Antreibs- und Regeltechnik in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) sei demnach eine Kundgebung geplant. Das Unternehmen baut unter anderem Schaltschränke.

Gewerkschaft IG Metall fordert mehr Lohn - auch für Auszubildende

Mit den Aktionen soll vor allem der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden. Konkret gehe es um sieben Prozent mehr Lohn und um mehr Geld für Auszubildende und duale Studierende. Die dritte Tarifverhandlung sei am Donnerstag geplant. Die Gewerkschaft IG Metall Mannheim ist für 23 Betriebe mit insgesamt etwa 21.000 Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie zuständig. In den kommenden zwei Wochen seien weitere Warnstreiks mit Kundgebungen vor oder in der Nähe der Unternehmen geplant.