Heftiger Streit: Mann tritt Frau in Café in Mannheim mehrfach gegen den Kopf

Ein Mann hat laut Polizei am Sonntag eine 21-Jährige in einem Café in der Mannheimer Innenstadt nach einem Streit mehrfach gegen den Kopf getreten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Mann soll am späten Sonntagabend in einem Café in der Mannheimer Innenstadt eine 21 Jahre alte Frau brutal attackiert haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei die Frau dabei leicht verletzt worden. Warum der Streit zwischen dem Mann und der Frau ausbrach, ist noch ein Rätsel. Nach aktuellem Ermittlungsstand kannten sich die beiden nicht. Es sei aber, so ein Sprecher auf SWR-Nachfrage, nicht auszuschließen, dass sich die beiden doch von früher kannten. Zunächst habe es ein Wortgefecht gegeben, dann aber sei der Streit plötzlich ausgeartet.

Café in Mannheim: Mann tritt Frau mehrfach gegen den Kopf

Der Mann habe die Frau an den Haaren gepackt und zu Boden gerissen. Dann trat er laut Polizei mehrfach gegen ihren Kopf. Schließlich gingen mehrere Café-Gäste dazwischen und verhinderten so weitere Attacken des Mannes gegen die Frau. Die Frau habe es dann trotz ihrer Verletzungen abgelehnt, sich medizinisch behandeln zu lassen, so der Sprecher. Die Polizei ermittelt gegen den unbekannten Mann wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Mann soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und zwischen 25 und 35 Jahre alt sein. Er hat der Polizei zufolge einen sehr massigen und muskulösen Oberkörper. Seine kurzen, schwarzen Haare waren zum Tatzeitpunkt (Sonntag, kurz vor Mitternacht) seitlich und im Nacken ausrasiert und hochgegelt. Er trug einen Vollbart, eine schwarze lange Hose und ein weißes, ärmelloses Unterhemd.