Mahnwache für Kita-Erzieher und -Erzieherinnen in Mannheim

Die Gewerkschaft ver.di schlägt Alarm: Weil Personal in den Kindertagesstätten fehlt, hat sie jetzt auch in Mannheim zu einer Mahnwache für Erzieherinnen und Erzieher aufgerufen.

Seit Mitte Oktober veranstaltet die Gewerkschaft ver.di bundesweit wöchentlich Protestaktionen, weil es an Fachkräften fehlt und die Kindertagesstätten (Kitas) überlastet sind. Die Mahnwachen finden jede Woche an unterschiedlichen Standorten statt. Am Donnerstagbend wurde zum ersten Mal in Mannheim demonstriert. Knapp 30 Menschen versammelten sich auf dem Mannheimer Marktplatz.

Erzieherinnen und Erzieher am Limit

Unter dem Motto "Es donnert in den Kitas - Kinder und Beschäftigte gefährdet“ haben die Erzieherinnen und Erzieher am Donnerstagnachmittag in Mannheim zu einer Mahnwache aufgerufen. Sie wollen damit vor allem auf den schlechten Personalschlüssel und den Fachkräftemangel aufmerksam machen. Weil immer wieder das Personal fehlt, seien die Erzieherinnen und Erzieher in den Mannheimer Kitas am Limit, so eine ver.di-Sprecherin gegenüber dem SWR.

Forderung: Kita-Gipfel

Die Mannheimer Bundestagsabgeordneten Isabel Cademartori (SPD) und Gökay Akbulut (Linke) sind der Einladung gefolgt und zur Mahnwache am Donnerstagabend angetreten. Mit der bundesweiten Aktion will man die Problematik "zur Chefsache" machen, erklärt Sabine Leber-Hoischen von ver.di Baden-Württemberg. Nach kurzen Redebeiträgen von ver.di wurden den Bundestagsabgeordneten die entsprechenden Forderungen überreicht.

Gökay Akbulut (Die Linke) und Isabel Cademartori (SPD) bei der Mahnwache für Erzieherinnen und Erzieher in Mannheim. SWR

Wenn in der Autoindustrie oder der Wirtschaft die Problematik groß ist, gibt es beispielsweise einen Auto-Gipfel. (..) Wir brauchen auch einen Kita-Gipfel. Wir bilden in den Kitas die Gesellschaft unserer Zukunft und was ist wichtiger als unsere Kinder?

In Baden-Württemberg fehle es an über 10.000 Erzieherinnen und Erziehern, Tendenz steigend, so Leber-Hoischen weiter. Viele seien ausgebrannt, werden häufiger krank und würden im schlimmsten Fall auch ihren Arbeitsplatz verlassen. Man müsse diese Teufelsspirale aufhalten.

Protestaktionen bis Ende des Jahres

Es sei schwierig, dem eigenen Anspruch nachzukommen und den Kindern gerecht zu werden, sagte sie weiter. Meistens sei man froh, wenn man gerade so über den Tag komme. Noch bis zum 21. Dezember wollen Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Baden-Württemberg und bundesweit auf die Misstände aufmerksam machen und fordern Unterstützung.