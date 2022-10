Luisenpark schließt seine Tore für Bundesgartenschau-Vorbereitungen

per Mail teilen

Die Bundesgartenschau in Mannheim rückt näher. Der Luisenpark ist Teil der BUGA23 und wird für die Bauarbeiten vom Mittwoch, 2. November, an geschlossen.

Der Luisenpark bekommt einen neue Parkmitte mit der Unterwasserwelt, in der die Artenvielfalt in Seen, Flüssen und Meeren dieser Welt gezeigt wird. Auf der gleichen Ebene erhebt sich die Freiflugvoliere als Seilnetzkonstruktion auf dem Dach. Und die Parkmitte umfasst auch die neue, größere Pinguinanlage mit Felsenlandschaft. Zudem werden einige Zweckgebäude neu gebaut.

Keine Besucher aus Sicherheitsgründen

Das alles muss in den kommenden Monaten bis zum Start der BUGA23 am 14. April fertig werden. Auch die Wege, Brücken und Blumenbeete, die unter den Bauarbeiten gelitten haben, müssen instandgesetzt werden. Aus Sicherheitsgründen und auch weil es die Bauarbeiten stören würden, dürfen keine Besucher in den Park, informiert die Parkverwaltung. Parkdirektor Joachim Költzsch hofft auf das Verständnis der Besucher. Im Winter allerdings ist ohnehin meist nicht sehr viel los im Luisenpark.

Während der Schließung über den Winter wird im Luisenpark weitergebaut, um zur BUGA fertig zu sein SWR

Chinesischer Garten bleibt offen

Die gute Nachricht: Für Jahreskartenbesitzer bleibt der Chinesische Garten mit dem neuen Kamelienbereich täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr offen. Oder auch für angemeldete Gruppen. Das Teehaus ist geöffnet und bietet Tee und kleine Speisen. Auch der zweite große Park in Mannheim, der Herzogenriedpark bleibt geöffnet .

Duojing-Garten im Luisenpark in Mannheim dpa Bildfunk Picture Alliance

Seilbahn verbindet die beiden Parks

Für die Bundesgartenschau sind das Spinelli-Gelände zwischen Käfertal und Feudenheim und der Luisienpark die Schauplätze. Sie werden über die bereits weitgehend fertig gestellte Seilbahn verbunden.

Hier soll die Seilbahn vom Luisenpark zum Spinelli-Gelände losfahren SWR

178 Tage BUGA23 in Mannheim

Die Bundesgartenschau in Mannheim ist 178 Tage lang geöffnet, vom 14. April bis zum 8. Oktober 2023. Geplant ist ein buntes Programm mit etwa 5.000 Veranstaltungen. Für die BUGA 23 wird mit rund 2 Millionen Besuchern gerechnet.