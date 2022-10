Mannheimer Luisenpark schließt für BUGA-Arbeiten

Die Bundesgartenschau 2023 rückt näher. Anfang November schließt der Mannheimer Luisenpark, damit die Neue Parkmitte fertiggestellt werden kann. Bis zur BUGA 23 ist viel zu tun.

Für Besucherinnen und Besucher bleibt der Mannheimer Luisenpark ab dem 2. November 2022 geschlossen. Bis zum Beginn der Bundesgartenschau am 14. April 2023 soll die Neue Parkmitte fertig sein.

Langsam wird immer sichtbarer, wie der Luisenpark bald aussehen wird. An der Pinguinanlage und am neuen Südamerikahaus werden Kunstfelsen gebaut. Die Unterwasserwelt wird eingerichtet und das darüber liegende Restaurant innen ausgebaut. Auch die landschaftsgärtnerische Gestaltung nimmt immer konkretere Formen an. Außerdem sind laut Parkleitung Reparaturen an den Wegen, Böschungen und Beeten nötig.

Widerstandsfähige Pflanzen im Luisenpark

Teile der Bepflanzung sollen mediterran gestaltet werden. Im neuen Mittelmeergarten erfahren Besucherinnen und Besucher, welche Pflanzen besonders widerstandsfähig gegenüber dem Klimawandel sind. Insgesamt werden rund 60 neue Bäume gepflanzt.

Überall im Luisenpark wird gebaut - auch am neuen Südamerikahaus SWR

Am neuen Südamerikahaus soll es Rasenflächen geben, die Platz zum Spielen bieten. Für Vögel entsteht eine begehbare, 13 Meter hohe Voliere auf einer Fläche von 1.300 Quadratmetern.

"Wenn es in Mannheim ein Beispiel für Nachhaltigkeit gibt, dann ist das der Luisenpark. Nach fast 50 Jahren erfüllt er weiterhin seinen Zweck und trägt zur Erholung und Bildung der Bürger*innen bei."

Thema der BUGA 23: Nachhaltigkeit

Im Luisenpark werde nachhaltig weitergebaut und gepflanzt. Es sei möglich, auch eine traditionsreiche Parklandschaft für die Zukunft zu gestalten, so Michael Schnellbach. In den Wintermonaten während der Schließung steht auch der Ausbau der Technik im Luisenpark auf dem Programm, so die BUGA-Verantwortlichen.

Hier soll die Seilbahn vom Luisenpark zum Spinelli-Gelände losfahren SWR



"Der Luisenpark wird sich als einer von zwei Veranstaltungsorten der BUGA innovativ und zukunftsorientiert präsentieren".

Die Bundesgartenschau findet von 14. April bis 8. Oktober 2023 im Luisenpark und auf dem ehemaligen Spinelli-Gelände statt. Der Luisenpark war bereits 1975 Teil der damaligen Bundesgartenschau in Mannheim. Er wird mit einer Seilbahn mit dem Spinelli-Gelände verbunden. Die Verantwortlichen hoffen auf über zwei Millionen Besucherinnen und Besucher.