Beim Ironman der Frauen in Nizza gewann Laura Philipp im September die Weltmeisterschaft. Nun ist die Triathletin in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) geehrt worden.

Die 37-Jährige trug sich am Montagabend ins Goldene Buch ihrer Heimatstadt ein. Damit ehrte Neckargemünd sie für den bisherigen Höhepunkt ihrer Karriere. Nach fast 9 Stunden lief Laura Philipp bei der Ironman-WM der Frauen im September als Erste ins Ziel ein. Zuvor war Laura Philipp an der Côte d’Azur 3,86 Kilometer geschwommen, 180 Kilometer Rad gefahren und zum Abschluss einen Marathon über 42 Kilometer gelaufen - schneller als alle anderen. In nur 8:45 Stunden absolvierte sie die insgesamt 226 Kilometer.

Laura Philipp im Goldenen Buch Neckargemünd SWR

Training im Odenwald

Bereits zum Start ihrer Karriere sorgte die Ironman-Triathletin für Aufsehen - sie absolvierte die weltweit schnellste Zeit eines Ironman-Debüts. Bereits damals war die einzigartige geographische Lage ihres Wohnorts ein entscheidender Faktor. Im bergigen Odenwald trainierte sie vor allem das Radfahren und Laufen intensiv - die perfekte Vorbereitung für die weltmeisterliche Fahrt durch das hügelige Nizza.

Der Schulweg als Motivation

Laut Philipp begann ihre Begeisterung für den Hochleistungssport auf dem Schulweg von ihrem Heimatort nach Wieblingen bei Heidelberg, wo sie zur Schule ging. Von der täglichen Fahrt durch das Neckartal bis zum Ironman-Weltmeistertitel in Nizza - die Begeisterung für den Sport ist bei Philipp weiter ungebrochen. Nachdem sie in der Langdistanz-Königsdisziplin den Olymp des Triathlons erklommen hat, will die Neckargemünderin weiter angreifen und ihre Leistung verbessern.