Getötete Frau in Lampertheim: Polizei sucht zwei Männer und einen Kleinwagen

Gut einen Monat nach dem tödlichen Verbrechen an einer Frau im Wald bei Lampertheim haben Polizei und Staatsanwaltschaft einen neuen Zeugenaufruf veröffentlicht.

Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt an einer 36-jährigen Frau in Lampertheim (Kreis Bergstraße) sucht die Polizei gezielt nach zwei bislang unbekannten Männern und einem Kleinwagen. Die beiden Männer sollen sich laut Zeugenaussagen in der Nähe des Fundortes aufgehalten haben und könnten möglicherweise wichtige Hinweise geben, heißt es in einer Mitteilung. Einer der beiden soll zwischen 30 und 50 Jahren alt sein und am Tattag (16.09.) zwischen 10:15 Uhr und 10:20 Uhr in der Nähe der Grillhütte an einem ehemaligen Parkplatz auf einem Baumstamm gesessen haben. Der andere im Alter zwischen 30 und 40 Jahren wurde zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr im Bereich des Wasserwerks beobachtet.

Polizei sucht nach Auto mit Wormser Kennzeichen

Beide Männer kommen laut Polizei als Zeugen in Betracht. Außerdem sucht die Mordkommission nach Hinweisen auf einen hellen Kleinwagen mit Wormser Kennzeichen (WO). Das Auto soll gegen 11:30 Uhr vom Waldparkplatz Bürstadt in Richtung Bürstadt (Kreis Bergstraße) gefahren sein. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Polzei melden.

Die Frau wurde nach Polizeiangaben am 16. September auf einem Waldweg bei Lampertheim getötet. Die Leiche wies mehrere Stichverletzungen auf. Bislang sind laut Polizei über 200 Hinweise zu dem Tötungsdelikt eingegangen.