Seit fünf Jahren können sich die Besucher der Klima Arena in Sinsheim über den Klimawandel und seine Folgen informieren. Pünktlich zum Jubiläum gibt es jetzt neue Exponate.

Die Klima Arena in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) feiert ihr fünfjähriges Bestehen. In dem interaktiven Museum dreht sich alles rund um die Themen Nachhaltigkeit und den Klimawandel. Jetzt wurde die Ausstellung erweitert.

Ein interaktiver Globus, ein nachhaltiger Supermarkt oder das begehbare Auto der Zukunft - egal wo man hinschaut, klar ist: Die Klima Arena ist kein trockenes Museum mit theoretischen Infotafeln. Hier können die Besucher selbst aktiv werden. Das ist vor allem bei Kindern beliebt. Nach eigenen Angaben hatte die Klima Arena im vergangenen Jahr um die 50.000 Besucher - ein Drittel davon waren Schüler.

Spielerisch den Klimawandel verstehen

In Form von spielerischen Workshops und Experimenten wird alles rund um das Thema Klimawandel erklärt und anschaulich gemacht. Linda Lustig arbeitet in der Besucherbetreuung und leitet regelmäßig Führungen durch die Ausstellung. Sie ist der festen Überzeugung, dass durch das interaktive, spielerische Lernen jedes Kind etwas mitnimmt.

Wenn sie selbst was machen, drücken und entdecken dürfen, dann bleibt bei jedem Kind was hängen.

Visionen einer nachhaltigen Zukunft: Neue Ausstellungsstücke

Auch die neuen Exponate sind interaktiv. Anfang Oktober wurden sogenannte Erlebniswände aufgestellt. Darauf zu sehen sind Bilder von echten Städten - 20 Jahre in der Zukunft. Nachhaltige Gebäude zwischen viel grün und wenige Autos. In den Wänden sind Klappen eingebaut. Öffnet man diese, sieht man, wie die Stadt heute aussieht. Das Besondere: Diese Zukunftsvisionen sind keine Science Fiction. All das wäre machbar mit heutigen Technologien. Der Leiter der Klima Arena, Bernd Welz, erzählt, dass Kinder oft die selbe Frage stellen: "Wieso ist das alles denn noch nicht so?"

Die drei interaktiven Wände stehen unter dem Motto "Zukunft ist jetzt" und drehen sich um die Themen Wohnen, Mobilität und Konsum. SWR

Die Klima Arena ist allerdings nicht nur für Kinder gedacht, sondern auch für Erwachsene. Eines der Highlights für Groß und Klein: Das interaktive 360-Grad-Kino. Im sogenannten "Hyper-Bus" begeben sich die Zuschauer auf eine virtuelle Reise ins Jahr 2100 – unter anderem zu den schmelzenden Eiskappen am Nordpol und in den brasilianischen Regenwald. Doch zu sehen ist dort nur noch Wüste. Die wenigen Bäume, die übrig geblieben sind, sind für die Menschen in der Zukunft eine echte Attraktion. Das soll die Besucher zum Nachdenken anregen.

Jubiläumswoche mit Sonderführungen

Die Klima Arena hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Am Wochenende von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostest 6 Euro für Kinder und 9,50 für Erwachsene. Während der Herbstferien gibt es eine Jubiläumswoche mit vergünstigtem Eintritt. Außerdem sind Sonderführungen geplant.