Klima Arena in Sinsheim feiert fünften Geburtstag

Seit fünf Jahren können sich die Besucher der Klima Arena in Sinsheim über den Klimawandel und seine Folgen informieren. Pünktlich zum Jubiläum gibt es jetzt neue Exponate.

Die Klima Arena in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) feiert ihr fünfjähriges Bestehen. In dem interaktiven Museum informieren sich die Besucher über Nachhaltigkeit und den Klimawandel. Nun wurde die Ausstellung erweitert. Seit Anfang Oktober sind die Erlebniswände ausgestellt. Zu sehen sind Bilder von echten Städten - 20 Jahre in der Zukunft. Nachhaltige Gebäude zwischen viel grün und wenig Autos. In den Wänden sind Klappen eingebaut. Öffnet man diese, sieht man, wie die Stadt heute aussieht. Das Besondere: Diese Zukunftsvisionen sind keine Science Fiction. All das wäre machbar mit heutigen Technologien. Der Leiter der Klima Arena, Bernd Welz, erzählt, dass Kinder oft mit derselben Frage reagieren: "Wieso ist das alles denn noch nicht so?"

Die Klima Arena hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Am Wochenende von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostest 6 Euro für Kinder und 9,50 für Erwachsene. Während der Herbstferien gibt es eine Jubiläumswoche mit vergünstigtem Eintritt. Außerdem sind Sonderfrührungen geplant.