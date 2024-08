per Mail teilen

Ein vierjähriger Junge ist im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund vom Balkon einer Wohnung im siebten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Er schwebt laut Polizei in Lebensgefahr.

Am Freitagvormittag ist ein vier Jahre alter Junge vom Balkon eines Mehrfamilienhauses im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund in die Tiefe gestürzt. Laut Polizei erlitt der Junge lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Warum der Junge vom Balkon stürzte, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Kind von Balkon gestürzt: Menschen nach Unglück erschüttert

Die Erschütterung bei vielen Menschen rund um das Hochhaus in der Emmertsgrundpassage ist am Freitagnachmittag, Stunden nach dem Unglück, groß. Ein Bewohner des Wohnhauses sagte dem SWR: "Mal schauen, wie lange ich dafür brauche, um das zu verkraften." An einigen Fenstern des Hochhauses waren die Jalousien und Rollläden unten oder die Vorhänge zugezogen.

Hochhaus im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund. Von dort stürzte am Freitag ein Kind vom Balkon im siebten Stock. SWR

Ermittler suchen auf Balkon und in Wohnung nach Hinweisen

Ein Polizeisprecher sagte dem SWR, die Ermittler suchten auf dem Balkon und in der dazugehörenden Wohnung nach Hinweisen, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Wo sich zum Zeitpunkt des Sturzes die Eltern des Jungen aufhielten, ob sie eventuell die Wohnung verlassen hatten, dazu konnte der Sprecher nichts sagen.