Interkulturelle Woche in Heidelberg eröffnet

Mit einem ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel ist am Sonntag die bundesweite "Interkulturelle Woche“ eröffnet worden.

Die evangelische badische Landesbischöfin Heike Springhart rief zur Solidarität und Offenheit für andere auf. Vor dem Hintergrund, dass es jüngst zu vermehrten Abschiebungen von schon lange im Land lebenden Flüchtlingen komme, sagte sie, Städte und Kommunen müssten Menschen aufnehmen, die Schutz suchen und brauchen.

Heike Springhart, evangelische Landesbischöfin in Baden

Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger erklärte, die Aktionswoche erinnere daran, dass Vielfalt nicht Gefahr, sondern Reichtum für Gesellschaften bedeute.

"Wo Menschen unvoreingenommen und respektvoll aufeinander zugehen, sich gegenseitig zuhören und voneinander lernen, da wird der Reichtum sichtbar, der in der Gemeinschaft vieler verschiedener Menschen begründet liegt."

Mann müsse Städte und Kommunen dafür offen halten, dass Menschen, die Schutz suchen und brauchen, Aufnahme fänden, so Springhart weiter.

Weiteres zentrales Thema war der Ukraine-Krieg. Wenn Millionen flüchteten, seien alle gefordert, ihr Möglichstes zu tun, hieß es unter anderem vom Vorsitzenden der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland, Metropolit Augoustinos.

Solidarität mit Opfern des Ukrainekriegs

Erschüttert und sprachlos schaue man auf das Leid in der Ukraine und auf verlorene Gewissheiten. In Gedanken und Gebeten sei man bei den Menschen, die nun um Leib und Leben fürchteten und die erlebteen, wie Krieg in ihre Städte und Dörfer einziehe, hieß es im Gottesdienst.

Lange Tradition der Interkulturellen Woche

Die Aktionswoche mit deutschlandweit etwa 5.000 Veranstaltungen in 500 Städten und Gemeinden will Dialog und Austausch zwischen Kulturen und Nationen fördern. Getragen wird die 1975 gestartete Initiative von den christlichen Kirchen gemeinsam mit Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Integrationsbeiräten und -beauftragten sowie Migrantenorganisationen.