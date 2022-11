In der Kurpfalz sind die Narren los!

Mit dem Narrenwecken hat am Freitagvormittag in Buchen die fünfte Jahreszeit begonnen. Der jahrhundertealte Brauch leitet in der Bleckerstadt die närrische Zeit ein.

Mit dem traditionellen Weck-Ruf "Kerl wach uff!" beginnt am 11. 11. die Buchener Faschenachtskampagne - und das schon seit rund 600 Jahren. Der Start in die närrische Saison folgt einem genau festgelegten Ritual: Die Narren werden aus dem Tiefschlaf gerissen. Dann ziehen sie in Schlafanzügen und mit einer Martinsgans durch die Altstadt - so auch in diesem Jahr.

Ausnahmezustand in der Bleckerstadt

Am Alten Rathaus übergaben die Narren dem Bürgermeister nach alter Tradition die Gans und den Pachtzins für das Zunfthaus, bevor - pünktlich um 11:11 Uhr - der Große Rat der FG Narhalla vereidigt wurde. Im Museumshof mussten die Narren danach dem steinernen Blecker die Ehre erweisen, indem sie ihm das nackte Hinterteil küssten.

Nach alter Tradition küssen die Narren dem Blecker den nackten Hintern SWR

Narren stürmten die Rathäuser der Region

Auch in anderen Städten und Gemeinden der Region waren am Freitag die Narren los. In Hockenheim wurde die Fasnacht um 11:11 Uhr von der Hockenheimer Carnevals Gemeinschaft und dem CC Blau-Weiß im Bürgersaal des Rathauses eingeläutet – und auch in Schwetzingen stürmten die Narren zur gleichen Zeit das Rathaus, um den Rathausschlüssel von Oberbürgermeister Pöltl in ihre Gewalt zu bekommen.

Heidelberg feiert Fasnachtszug-Jubiläum

In Leimen startete der Rathaussturm erst am Abend. In Heidelberg ging es etwas ruhiger zu: Bei einem Empfang wurde am Nachmittag das 175-jährige Bestehen des Heidelberger Fasnachtszuges gefeiert.