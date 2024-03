Warum es noch immer Ärger mit E-Rezepten gibt

Eigentlich sollen E-Rezepte alles einfacher machen: Für Ärzte, Apotheker und Patienten. Die Realität sieht aber oft anders aus, wie ein Beispiel aus Edingen-Neckarhausen zeigt.

E-Rezepte sind eine praktische Erfindung. Jedenfalls in der Theorie. Praktisch hakt es aber noch an vielen Stellen. Einer, der das aus eigener Erfahrung kennt, ist Thomas Luft, Inhaber der Postapotheke in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis). Er ist ziemlich frustriert.

Technik fällt oft aus

Grund dafür sind oft Probleme mit der Technik. Durch Ausfälle der sogenannten Telematik-Infrastruktur kann der Apotheker die in einer Cloud gespeicherten Rezepte oft nicht abrufen. Cloud - das bedeutet, die Daten werden auf einem Server gespeichert. Und der Ärger darüber, den entladen die genervten Patienten dann natürlich direkt bei ihm und seinen Mitarbeitern.

Viele Kunden, sagt Thomas Luft, haben kein Verständnis, warum das mit ihrem E-Rezept nicht funktioniert. Mal klappt es mit dem Abruf der E-Rezepte für ein paar Minuten völlig reibungslos. Aber dann geht für einige Stunden wieder gar nichts mehr.

Apotheker befürchten Vertrauensverlust

Tatjana Zambao, Präsidentin des Landesapothekerverbandes Baden-Württemberg, beklagt den Schaden, der durch den Vertrauensverlust entstehe. Viele Patienten seien davon überzeugt, dass die Apotheke Schuld an den technischen Problemen ist.

Viele dieser Kundinnen und Kunden sehen wir dann nie wieder, weil sie meinen, ihre Apotheke arbeite unzuverlässig. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch ein wirtschaftlicher Schaden für die einzelne Apotheke.

Laut der Gematik GmbH, die das Projekt federführend betreut, sind von den Problemen vor allem Apotheken betroffen, die die Technik der Firma medisign GmbH benutzen. Nach Angaben von Gematik sind die Probleme inzwischen aber weitestgehend behoben. Dafür sprächen auch die Zahlen: So würden mittlerweile täglich rund zwei Millionen E-Rezepte eingelöst.

Ärger um die Komfortsignatur

Aber nicht nur fehlerhafte Technik und Software machen vielen Apotheken zu schaffen. Auch die sogenannte Komfortsignatur sorgt immer wieder für Ärger. Bei der Komfortsignatur stellt der jeweilige Arzt sozusagen "Blanko-E-Rezepte" aus, die er nicht mehr einzeln händisch signieren muss. Mit diesem Verfahren können die Rezepte digital unterzeichnet werden. Der Vorteil: Praxismitarbeiter können das Rezept sofort in die Cloud hochladen.

20 Prozent der Ärzte setzen auf die Stapelsignatur

Manche Ärzte nutzen diese Möglichkeit allerdings nicht und verwenden stattdessen die sogenannte Stapelsignatur-Funktion. Dabei werden E-Rezepte erstmal gesammelt und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt gleichzeitig in die Cloud hochgeladen – also zum Beispiel erst am späten Nachmittag. Ein Patient, der am Vormittag bei seinem Arzt war und anschließend direkt in die Apotheke geht, hat dann eventuell das Problem, dass sein Rezept noch nicht abrufbar ist.

Landesapothekerverband empfiehlt Komfortsignatur

Aus diesem Grund fordert der Landesapothekerverband Baden-Württemberg die niedergelassenen Ärzte dazu auf, möglichst konsequent die Komfortsignatur zu nutzen. Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) tun das bereits rund 80 Prozent der befragten Ärzte. Aber im Umkehrschluss bedeutet das aber auch: 20 Prozent nutzen sie bislang nicht.

Komfort kostet mehr Geld

Warum das so ist, ist leicht zu erklären: Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg teilte auf SWR Anfrage mit, dass den Praxen durch die Komfortsignatur zusätzliche Kosten entstehen. Und nicht jeder Arzt sei dazu bereit, diese zu tragen. Viele Patienten müssen sich also darauf einstellen, dass sie ihr E-Rezept auch in Zukunft nicht beim ersten Versuch einlösen können.