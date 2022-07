Martin Hölz wird neuer Bürgermeister in Hirschhorn

Hirschhorn (Kreis Bergstraße) bekommt einen neuen Bürgermeister. Der parteilose Kandidat Martin Hölz hat sich bei der Direktwahl auf Anhieb gegen den Amtsinhaber durchgesetzt.

Martin Hölz hat bei der Bürgermeisterwahl fast 52 Prozent der Stimmen auf sich vereint. Das ist überraschend, denn damit löst der 43-jährige Hölz den gleich alten amtierenden Bürgermeister Oliver Berthold (CDU) ab.

Mit absoluter Mehrheit vom Thron gestoßen

Am Ende des Wahlsonntags lautete das Ergebnis der drei Kandidaten:

Martin Hölz (parteilos) 51,8 Prozent

Oliver Berthold (CDU) 37,5 Prozent

Thomas Wilken (SPD) 10,7 Prozent



Damit wurde der Amtsinhaber Oliver Berthold (CDU) abgelöst. Er war seit 2016 Bürgermeister von Hirschhorn. Der 43-Jährige war seit 2016 im Amt. Berthold war damals auf Rainer Sens (SPD) gefolgt, der zuvor von den Bürgern abgewählt worden war. Die Wahlbeteiligung am Sonntag lag bei 56,9 Prozent. Es waren rund 2.700 Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihr Kreuzchen zu machen.

Martin Hölz wird neuer Bürgermeister von Hirschhorn (Kreis Bergstraße) Privat (Fotograf: Rainer Mathes)

Kommunalpolitik kein Neuland für Hölz

Erfahrungen in der Kommunalpolitik hat Hölz bereits von 2011 bis 2021 gesammelt. In dieser Zeit war er in der Fraktion der Wählergemeinschaft "Profil Hirschhorn" Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, Fraktionsvorsitzender und stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher. Martin Hölz ist seit 2020 als Referent an der Intersectoral School of Governance der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn beschäftigt.

Hölz will mehr Mitspracherecht für Bürgerinnen und Bürger

Der neue Rathaus-Chef lebt seit 2003 in der Stadt. Er setzt sich unter anderem für ein "aktives Miteinander aller Generationen" ein. Er möchte junge Familien mit Kindern in Aktivitäten und Projekte einbeziehen, sie mitgestalten lassen. Außerdem will Martin Hölz einen Jugendrat gründen und den Seniorenbeirat unterstützen.