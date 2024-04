Ein umgestürzter Kran bei Hirschhorn blockiert am Dienstag die Schifffahrt auf dem Neckar. Verletzt wurde offenbar niemand.

In Hirschhorn am Neckar (Kreis Bergstraße) ist ein Baukran in der Nähe der Schleuse umgestürzt und blockiert die Schiffe auf dem Neckar. Er liegt quer, so dass keine Schiffe passieren können. Verletzt wurde offenbar niemand.

Zufahrt der Schleuse bei Hirschhorn blockiert

Der Baukran sollte am Dienstagmorgen ein abmontiertes tonnenschweres Schleusentor auf ein Gütermotorschiff hieven. Dabei sei er umgestürzt und auf ein Schiff gefallen, sagte eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei. Seit Dienstagvormittag ist die Zufahrt zur Schleuse blockiert. Ein Bergungsschiff des Wasser- und Schifffahrtsamtes ist unterwegs zur Unglücksstelle - werde dort aber wohl erst am frühen Dienstagnachmittag eintreffen, so die Wasserschutzpolizei.

Wie lange dann die Bergung dauern werde, sei noch nicht abzuschätzen. Unklar ist auch noch, wie es zu dem Unglück kommen konnte und wie hoch der Sachschaden ist.