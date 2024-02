Landgericht Mannheim: Fahrraddiebe zu Haftstrafen verurteilt

Das Landgericht Mannheim hat drei Männer wegen schweren Bandendiebstahls zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Sie hatten Fahrräder im Wert von rund 60.000 Euro gestohlen.

Drei Männer hatten als Teil einer Diebesbande in Mannheim und Umgebung teils hochwertige Fahrräder gestohlen. Jetzt hat das Mannheimer Landgericht die drei Fahrraddiebe zu Haftstrafen verurteilt.

Fahrräder auch im Mannheimer Stadtteil Franklin geklaut

Zwei der Angeklagten müssen für fünf Jahre und drei Monate ins Gefängnis, der dritte vier Jahre und drei Monate. Der Richter sah es als erwiesen an, dass die drei zwischen Mai und Juni 2023 in 14 Fällen Fahrräder in Mannheim und Umgebung gestohlen haben, unter anderem auch im neuen Mannheimer Stadtteil Franklin, in Brühl (Rhein-Neckar-Kreis) und in Viernheim (Kreis Bergstraße). Dabei hatten die Fahrraddiebe es auf besonders hochwertige Exemplare abgesehen.

Die Männer wollten die Fahrräder demnach zunächst in Mannheim lagern und später zum Weiterverkauf nach Polen bringen. Zu der Diebesbande sollen noch drei weitere Männer gehören, die bisher noch nicht gefasst wurden.