Nach tödlichem Unglück in Leimen: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Personen

In Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) ist im November ein junger Mann bei Bauarbeiten verschüttet worden und gestorben. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen mehrere Personen.

Nach Vorfall auf dem Rathausplatz in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) im November 2023 ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt gegen mehrere Personen. Das bestätigte ein Sprecher gegenüber dem SWR. Gegenstand der Ermittlungen sei, ob die Personen sich pflichtwidrig verhalten haben und es dadurch zu dem Unglück kam. Ein Anfangsverdacht sei ausreichend, um ein entsprechendes Verfahren einzuleiten. Allerdings stehe man noch am Anfang der Ermittlungen.

Ausgrabungen durch spezialisierte Fachfirmen

Der 21-jähriger Mann aus Bitz im Zollernalbkreis war in Leimen und arbeitete an archäologischen Ausgrabungen vor dem Rathaus. Dabei wurde er in einem Loch verschüttet und tödlich verletzt.