Zwischen Heidelberg-Ziegelhausen und Schönau soll ein Bürgerwindpark entstehen. Heidelberg möchte, dass die Gewinne in der Region bleiben.

Die Stadtwerke Heidelberg und Energiegenossenschaften wollen auf dem windreichen Höhenzug Lammerskopf zwischen Heidelberg-Ziegelhausen, Schönau und Neckargemünd 10 bis 15 Windräder bauen. Die Gesamtfläche ist rund 600 Hektar groß, 200 Hektar liegen auf Heidelberger Gemarkung, der Rest ist im Landeseigentum und wird von der Forst Baden-Württemberg bewirtschaftet. Ein kleiner Teil gehört zu Neckargemünd.

Stadt will vereinfachtes Sonderverfahren

Die Stadt Heidelberg will das Vorhaben von dem Konsortium aus den Stadtwerken Heidelberg und regionalen Energiegenossenschaften entwickeln lassen und drängt auf eine vereinfachte Sondervergabe, damit die Genossenschaften zum Zug kommen. Für Projekte mit Vorbildfunktion für den Klimaschutz und die Energiewende könne vom Standard-Vergabeverfahren abgewichen werden, betont die Verwaltung in der Vorlage für den Gemeinderat. Der Gemeinderat in Heidelberg soll am Donnerstag beschließen, die Stadtverwaltung bei ihrem Vorgehen zu unterstützen.

Energiekonzerne verhindern

Das Standard-Vergabeverfahren der Forst BW wird nach Angaben der Stadt zu 70 Prozent von "fiskalischen Bewertungskriterien" bestimmt. Im Klartext: Den Zuschlag erhält, wer die meiste Pacht zahlt. Das könnten große Energiekonzerne sein. Das soll nach dem Willen der Stadt und der Genossenschaften verhindert werden.

Micha Jost von der Energiegenossenschaft Starkenburg sagte im Vorfeld, im Fall einer normalen Vergabe gewinne das höchste Gebot, egal wer es ist.

Ob da irgendeiner beteiligt wird oder eine Kommune Mitspracherecht hat, steht in den Sternen."

Mit den Stadtwerken würden die Bürgerenergiegenossenschaft Kraichgau, die Heidelberger Energiegenossenschaft und auch die Energiegenossenschaft Starkenburg zusammenarbeiten. Sie haben im März 2023 ein Konzept für den Bürgerwindpark Lammerskopf eingereicht.

Firma ESM eingebunden

Mit eingebunden werden soll das Unternehmen ESM aus Heppenheim. Es entwickelt Lösungen zur Isolation, Dämpfung und dem Verringern von Schwingungen. ESM ist ein Gründungsmitglied der Bürgerenergiegenossenschaft Starkenburg und Weltmarktführer für Schwingungselemente zur Schallreduzierung.