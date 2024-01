In Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Mittwochmorgen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Nach Polizeiangaben starb eine Frau. Der Brand ist mittlerweile gelöscht.

Bei einem Brand in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Mittwochmorgen ein Frau ums Leben gekommen. Es handelt sich um die 72-jährige Bewohnerin der Dachgeschosswohnung, teilte die Polizei mit. Keine weiteren Verletzten bei Brand in Ketsch Feuerwehrleute aus Ketsch, Brühl und Schwetzingen (alle Rhein-Neckar-Kreis) brachten das Feuer schnell unter Kontrolle, sodass ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindert werden konnte. Die Bewohnerin, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Dachgeschosswohnung aufgehalten hatte, konnten die Einsatzkräfte nur noch tot bergen. Unklar ist, warum das Feuer ausgebrochen ist. Es gab keine weiteren Verletzten.