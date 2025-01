Feuer in 14-stöckigem Hochhaus in Heidelberg

In Heidelberg-Emmertsgrund ist am frühen Montagmorgen ein Feuer im Keller eines Hochhauses ausgebrochen. Der Brand breitete sich aus. Etwa 70 Bewohner mussten in Kältebussen ausharren.

Bei einem Brand in einem 14-stöckigen Hochhaus im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Montag in der Nacht gegen zwei Uhr im Keller des Hauses aus. Warum, ist noch unklar. 70 Bewohner werden in Kältebussen untergebracht Die Flammen breiteten sich über die Außenfassade weiter aus. Dabei rauchte es stark. Das Hochhaus sowie das Nachbarhaus wurden evakuiert. Insgesamt 70 Menschen mussten in Kältebussen unterkommen. Fünf Menschen wurden wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt. Nach zwei Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Am Montagmorgen konnten die Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren.