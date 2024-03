Bauarbeiter-Demonstration in Mannheim

per Mail teilen

Die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt Nordbaden hatte am Samstag zur Demonstration aufgerufen. 300 Bauarbeiter sind dem Ruf gefolgt.

Am Samstag haben 300 Menschen aus der Baubranche in Mannheim demonstriert. Die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt Nordbaden hatte dazu aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert 500 Euro mehr pro Monat für die rund 930.000 beschäftigten Bauarbeiter. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe.

Unsere Kolleginnen und Kollegen wollen Respekt für ihre Arbeit. Die hohe Inflation hat alle getroffen.

Die Gespräche mit den Arbeitgebern gehen in der kommenden Woche in die zweite Runde. Mit ihrer Aktion am Samstag wollte die Gewerkschaft nach eigenen Angaben ein deutliches Signal von Mannheim nach Berlin senden, wo die Verhandlungen geführt werden.

Demonstrationszug in der Mannheimer Innenstadt

Die rund 300 Demonstrierenden trafen sich am Samstagvormittag am Gewerkschaftshaus in der Mannheim Innenstadt. Der Demonstrationszug führte über den Friedrichsring zum Paradeplatz. Dort fand eine Kundgebung statt.