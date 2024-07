Ausgangssperre für Katzen in Walldorf endet vier Wochen früher

per Mail teilen

Um die vom Aussterben bedrohte Vogelart Haubenlerche zu schützen, dürfen Katzen im südlichen Teil von Walldorf vom 1. April bis 31. August nicht frei herumlaufen. Diese Verfügung gibt es seit zwei Jahren und gilt vorerst bis 2025. In diesem Jahr sei aber die Brutsaison der Haubenlerche verhältnismäßig früh beendet, nämlich bereits jetzt, so das Landratsamt. Daher sei keine wesentliche Gefährdung des Vogels durch freilaufende Katzen mehr zu erwarten. Die Katzen dürften deshalb ab morgen wieder aus dem Haus gelassen werden und frei laufen. Das ändere aber nichts an der grundsätzlichen Verfügung für das nächste Jahr. Dann gelte das Freigang-Verbot wieder vom 1. April bis einschließlich 31. August.