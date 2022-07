Mannheim: Kinder von Atemwegsreizungen betroffen

In der Mannheimer Neckarstadt-West hat es einen Rettungseinsatz auf einem Spielplatz gegeben. Sechs Kinder mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach der Benutzung der Rutsche auf dem Spielplatz hatten insgesamt zwölf Kinder über Hustenreiz und Augenreizungen geklagt. Die betroffenen Kinder wurden durch Rettungskräfte und einen Notarzt vor Ort medizinisch versorgt, sechs Kinder wurden schließlich zur weiteren Behandlung in eine Kinderklinik eingeliefert.

Tatsächlich Reizgas versprüht?

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befanden sich zwei Schulklassen einer ortsansässigen Schule auf dem Spielplatz am Neumarktplatz. Was ursächlich für die Augenreizungen und den Hustenreiz war, ist derzeit noch unklar. Messungen der Feuerwehr hatten keine Hinweise darauf ergeben. Zuvor war ein Großaufgebot an Rettungskräften in den Stadtteil Neckarstadt-West ausgerückt. Die Eltern wurden umgehend informiert.

Der betroffene Spielplatz ist abgesperrt. PR Priebe

Zeugen gesucht

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Ursache oder den Verursacher der Reizungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mannheim zu melden. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Körperverletzung.