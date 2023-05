Beim Projekt Flow lernen Kinder den Ochsenbach gut kennen

per Mail teilen

Kleine Bäche sind wichtig für den Gesamtzustand unserer Gewässer. Deshalb kümmert sich das Projekt Flow darum - wie jetzt an Ochsenbach und Maisbach im südlichen Rhein-Neckar-Kreis.

Flow ist ein bundesweites Projekt, um den Zustand von Kleinst- und Nebengewässern besser zu verstehen. Von Mai bis Juli werden hunderte von Bächen in ganz Deutschland untersucht. Die Schüler sollen dabei spielerisch an das Thema herangeführt werden.

Schulklassen und Studenten

In Wiesloch hat der Naturschutzbund Deutschland (NABU) die Organisation zusammen mit der SRH Hochschule Heidelberg übernommen. Mit dabei: Vier Schulklassen sowie Studentinnen und Studenten der SRH Hochschule. Die Kinder nahmen am Ochsenbach und am Maisbach fleißig Wasserproben.

Wenn kleinere Gewässer durch Industrie oder Landwirtschaft verunreinigt werden, betrifft das auch größere Flüsse wie Neckar oder Rhein. Ausgewertet werden die Ergebnisse von der Universität Leipzig. Sie werden voraussichtlich im September vorgestellt.

Wasserzustand des Ochsenbach noch gut

Die Ergebnisse des letzten Jahr zeigen, dass der Wasserzustand des Ochsenbach noch recht gut ist. Christian Scheuerpflug vom NABU Ortsverband Wiesloch rechnet zwar damit, dass das auch in diesem Jahr so sein wird. Trotzdem gibt es seiner Meinung nach auch jetzt schon Grund zur Sorge, unter anderem weil die hohe Belastung mit Pestiziden problematisch sei.

Die Wasserqualität in den kleineren Gewässern soll über viele Jahre überwacht werden, um umfassende Ergebnisse zu bekommen. Deshalb soll es den Projekttag auch im nächsten Jahr geben.