Die Proteste gegen den AfD-Landesparteitag in Ketsch verlaufen bisher friedlich, so die Polizei. Bereits am Morgen versammelten sich rund 250 Demonstrierende vor der Rheinhalle.

Bisher verlaufen die Demonstrationen gegen den AfD-Landesparteitag in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) am Samstag friedlich. So lautet die Zwischenbilanz der Polizei. Bereits am frühen Samstagvormittag versammelten sich rund 250 Protestler vor der Rheinhalle, um lautstark gegen die ankommenden AfD-Politiker zu demonstrieren. Auf dem Festplatz gegenüber der Rheinhalle veranstalten verschiedene Bündnisse ein "Fest der Vielfalt". Friedliche Demo gegen AfD-Landesparteitag Um 8.30 Uhr hatten sich die Demonstrierenden auf dem Markplatz in Ketsch getroffen, um anschließend gemeinsam zur Rheinhalle zu laufen. Aufgerufen zum Protest haben unter anderem das Bündnis für Demokratie und Vielfalt Kurpfalz und der Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten Kreisvereinigung Heidelberg. Vor der Rheinhalle wurde es laut. Immer wieder riefen die Protestler Sätze wie zum Beispiel: "Alle zusammen gegen den Faschismus", "Ob Süd oder Nord, Widerstand an jedem Ort" oder "Nazis vertreiben, Geflüchtete bleiben". Zahlreiche Protestler hielten selbstgemachte Plakate in ihren Händen. Unter anderem mit Aufschriften wie zum Beispiel: "Müll trennen, nicht Menschen!", "Wie schön, dass ihr alle da seid" oder "Wer schweigt stimmt zu". Andere wiederum haben Fahnen in ihren Händen getragen, unter anderem zum Beispiel bunte Regenbogenfahnen. Eine Teilnehmerin der Proteste gegen den AfD-Landesparteitag in Ketsch mit ihrem Plakat: "Wer schweigt stimmt zu". SWR "Fest der Vielfalt" mit vielfältigem Begleitprogramm Auf dem Festplatz haben verschiedene Bündnisse ein "Fest der Vielfalt" organisiert. Zahlreiche Stände informieren Interessierte über die Tätigkeit verschiedener Organisationen. Geplant sei ein vielfältiges Begleitprogramm unter anderem mit Redebeiträge und Musikauftritte, so Mit-Organisator Florian Reck, vom Bündnis für Demokratie und Vielfalt Kurpfalz. Weitere Stände würden die Besucherinnen und Besucher mit Essen und Trinken versorgen. Gegen Nachmittag werde es eine Runddemonstration durch die Gemeinde Ketsch geben, sagt Reck gegenüber dem SWR. Demonstrierende gegen den AfD-Landesparteitag in Ketsch informieren sich an den Ständen verschiedener Bündnisse. SWR Darum ist Ketsch Austragungsort für AfD-Landesparteitag Die Gemeinde Ketsch im Rhein-Neckar-Kreis wurde deshalb als Veranstaltungsort des AfD-Landesparteitags gewählt, weil laut AfD-Bundestagsabgeordneten Malte Kaufmann, der AfD-Kreisverband Rhein-Neckar der mitgliedstärkste Verband sei. Sie haben die Region bei der Wahl des Austragungsortes entsprechend berücksichtigen wollen. Da es für die Region Schwetzingen keinen AfD-Vertreter auf Bundes- oder Landesebene geben würde, übernehme Kaufmann selbst als Abgeordneter des Wahlkreises Heidelberg nun die Betreuung.