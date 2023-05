Vielerorts in BW Maibäume gefällt oder beschädigt

per Mail teilen

Es ist ein alter Brauch: In vielen Gemeinden in BW wird zum 1. Mai feierlich ein Maibaum aufgestellt. In mehreren Orten im Land blieb dieser aber nicht lange stehen.

Aus alter Tradition wird in vielen Orten in Baden-Württemberg zum 1. Mai ein Maibaum geschmückt und aufgestellt. In der Nacht zum Montag gab es allerdings mehrere Versuche, die aufgestellten Bäume wieder zu fällen oder zu zerstören.

In Magstadt (Kreis Böblingen) sägten laut Polizei mehrere unbekannte Täter gegen 3:45 Uhr den Maibaum auf dem Marktplatz um. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und 12 Männern an, um den gefällten Baum zu bergen. Die Täter wurden nicht gefunden.

In Frankenhardt (Kreis Schwäbisch-Hall) wurde, wie im vergangenen Jahr, der örtliche Maibaum abgesägt. Dadurch enstand laut Polizei ein Schaden am Rosenbogen eines Anwohners.

Am Sonntag wurden in vielen Orten im Land feierlich die Maibäume aufgestellt - wie etwa in Rastatt:

In Renningen-Malmsheim (ebenfalls Kreis Böblingen) wurde laut Polizei gegen 1:50 Uhr der Maibaum am Waldhornplatz gefällt. Drei Polizeistreifen entfernten den Baum anschließend von der Fahrbahn. Auch hier konnte die Polizei die Täter nicht finden.

Feuerwehr fällt angesägten Maibaum

In Simmozheim (Kreis Calw) hatte laut Polizei eine Gruppe von Menschen erfolglos versucht, den Maibaum in der Hauptstraße mit einer Motorsäge zu fällen. Der Baum blieb laut Polizei instabil stehen. Deshalb fällte die Feuerwehr, die den Baum wenige Stunden zuvor erst aufgestellt hat, ihn wieder, damit er nicht umstürzte. In Althengstett (Kreis Calw) waren unbekannte Täter allerdings erfolgreich und fällten den dortigen Maibaum.

In Steinach, einem Teilort von Berglen (Rems-Murr-Kreis) wurde der örtliche Maibaum nach nicht einmal 12 Stunden von Unbekannten gefällt. Um 16 Uhr am Sonntag hatten die Bewohner ihren Baum aufgestellt, gegen 0 Uhr war er von unbekannten Tätern gefällt worden. Auch in den weiteren Reichenbach, Rettersburg und Öschelbronn wurden die Maibäume mit Motorsägen gefällt. Die Überreste wurden von Anwohnern und der Polizei beiseite geräumt.

Maibaum mit Kettensäge abgesägt

Auch im Landkreis Tübingen wurde in Neustetten-Nellingsheim der Maibaum mit einer Kettensäge abgesägt. Ob es eine Verbindung zwischen den Taten gibt, ist laut Polizei unklar.

Jedes Jahr werden im Land Maibäume von Unbekannten beschädigt oder gefällt - meist als Streich von Anwohnern der Nachbargemeinden. Im vergangenen Jahr beispielsweise war ein Maibaum beim fällen auf ein Klohäusschen gefallen und dieses beschädigt.