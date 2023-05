Mannheim: 2.000 Menschen zu Demonstration mit Kundgebung am 1. Mai erwartet

Zum Tag der Arbeit am 1. Mai hat der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB in Mannheim eine Demonstration und eine Kundgebung am Marktplatz angekündigt. Der DGB rechnet mit mindestens 2.000 Teilnehmern.

Um 10 Uhr soll nach Angaben der Gewerkschaft ein Demonstrationszug am Gewerkschaftshaus Mannheim starten. Dieser soll über den Friedrichsring und die Planken in Richtung Marktplatz ziehen. Dort soll es dann um 11 Uhr eine Kundgebung geben. Sie stehe unter dem Motto "ungebrochen solidarisch". DGB will auf existentielle Sorgen aufmerksam machen Im Aufruf des DGB zum Tag der Arbeit heißt es, Energiekrise, Klimakrise, der Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation erzeugten Unsicherheit und stürzten viele Menschen in existentielle Sorgen. In dieser Situation wollen die Gewerkschaften zeigen, dass sie an ihrer Seite stehen, sagte der Vorsitzende des DGB-Kreisverbandes Rhein-Neckar, Ralf Heller. Er wird bei der Kundgebung auf dem Mannheimer Marktplatz am Montag sprechen. Krankenhausfinanzierung und Gesundheitswesen Ralf Heller ist gleichzeitig Betriebsratsvorsitzender des Mannheimer Klinikums. Die Themen Krankhausfinanzierung und das Gesundheitswesen im Allgemeinen sollen bei der Kundgebung daher einen Schwerpunkt bilden. Sprechen wird auch Sylvia Bühler vom DGB-Bundesvorstand. Sie ist zuständig für Gesundheit, Soziale Dienste und Bildung.