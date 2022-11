In BW gibt es laut ADAC zu wenig Stellplätze für Lkw. Die Folge: Falschparker sorgen für riskante Situationen an Rastanlagen. Besonders schlecht schneidet im Test Nordbaden ab.

Auf den Rastanlagen an Autobahnen in Deutschland fehlen nach einer Untersuchung des ADAC tausende Lkw-Stellplätze. Das Resultat sind Parkverstöße der Lkw-Fahrerinnen und -fahrer. Diese sind an feste Ruhezeiten gebunden und somit oft gezwungen, ihren Lastwagen an nicht dafür vorgesehenen Stellen zu parken. Solche oftmals gefährlichen Parkpositionen kommen bundesweit an jeder zweiten Raststätte vor, heißt es in der Untersuchung des ADAC.

Auch in Baden-Württemberg sei die Anzahl der Stellplätze zu knapp. Hier wurden meistens doppelt so viele Lkw an den Park- und Rastplätzen gezählt, wie eigentlich erlaubt, berichtet Melanie Mikulla, eine Sprecherin des ADAC, gegenüber SWR1 Baden-Württemberg.

Parksituation in Nordbaden "katastrophal"

Für die Untersuchung prüfte der ADAC die Parksituation an insgesamt 96 Parkplätzen und Raststätten von Autobahnen. Im Gebiet des ADAC Nordbaden besuchten zwei Tester vier solcher Anlagen an den Autobahnen A5, A6 und A8. In den Ergebnissen spricht der ADAC von "katastrophale Zuständen" und "teils hochriskanten" Parkpositionen der Lkw.

Allein in Nordbaden standen beim Check der ADAC-Prüfer vier Lkw in den Ein- und Ausfahrtsbereichen der Anlagen oder auf dem Seitenstreifen der Fahrbahnen. Das Parken in diesen Bereichen, die schon gar nicht mehr zum Gelände des eigentlichen Rastplatzes gehören, bezeichnet der ADAC als "hochriskant".

Außerdem parkten an den vier Anlagen insgesamt 47 Lkw außerhalb der markierten Parkflächen und 73 Lkw auf nicht zugelassenen Parkflächen, die eigentlich für Pkw, Busse und Wohnmobile vorgesehen sind.

ADAC fordert Ausbau der Stellplätze

Für Thomas Hätty, den Leiter Verkehr und Technik beim ADAC Nordbaden, ist diese Situation das Ergebnis von Versäumnissen der vergangenen Jahre: "Es wurde zu wenig gebaut, es gibt zu wenig intelligente Lkw-Parkleitsysteme und zu wenig Personal für konsequentere Polizeikontrollen", bemängelt Hätty in einer Pressemitteilung. Der ADAC fordert, die Lkw-Stellplätze auf Rastanlagen dringend auszubauen.

Besonderes Sorgenkind ist die Rastanlage Bruchsal West

Auf der Rastanlage Bruchsal West (Landkreis Karlsruhe) an der A5 zeige sich besonders stark, wie wenig der Bedarf an Lkw-Stellplätzen gedeckt sei. 53 offizielle Stellplätze stehen hier zu Verfügung. "45 Lkw standen hier zusätzlich falsch geparkt", so ADAC-Sprecherin Mikulla. Zwei davon seien sogar in der Hochrisiko-Zone im Ein- oder Ausfahrtsbereich gestanden. Bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen könnten Autofahrer die Lkw leicht übersehen, was zu schweren Auffahrunfällen führen könne, sagt Mikulla.

Mikulla sieht die Fahrerinnen und Fahrer der Lkw unter einem extremen Druck. "Sie sind ja auf gesetzliche Pausen angewiesen", so die ADAC-Sprecherin. Wenn dann Stellplätze fehlen, seien falsch parkende Lkw unvermeidlich. Den Forderungen nach einem Ausbau der Stellplätze, sowie einer Installation von Lkw-Parkleitsystemen stimmt auch sie zu.