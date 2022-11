Leere Ställe verhindern Wohnungsbau in BW

per Mail teilen

Leerstehende Ställe im Land können Bauvorhaben in der Nachbarschaft sechs Jahre oder mehr verzögern. Betroffene reagieren frustriert. Landwirte pochen indes auf den Bestandsschutz.

Das Baugesuch abgelehnt - wegen eines Viehstalls in der Nachbarschaft, der schon länger leer steht. Grundlage für solche Entscheidungen in Baden-Württemberg ist die Landesbauordnung (LBO) - genauer Paragraph 62 Absatz 3: Demnach darf innerorts sechs Jahre lang nicht gebaut werden, wenn in der Nähe eine "Tierhaltungsanlage im Sinne der Geruchsimmissions-Richtlinie" zu finden ist, die gerade leer steht. Denn: Diese könnte ja jederzeit wieder genutzt werden.

Keine Stallgerüche, aber auch kein Hausbau

Ein Unding, sagt Jürgen Stark. Er will in Markbronn, einem Teilort von Blaustein (Alb-Donau-Kreis), ein Drei-Parteien-Haus für seine Familie bauen. "Es scheitert an den Geruchsemissionen", sagt er. Gemeint sind allerdings nur potentielle Stallgerüche: Die ehemaligen Stallungen ringsum stehen alle leer, teilweise schon lange.

Jürgen Stark wartet seit drei Jahren darauf, mit dem Bau seines Wohnhauses in Markbronn beginnen zu können. SWR

Trotzdem wartet Stark seit drei Jahren auf eine Baugenehmigung - und drei weitere könnten es noch werden. Und wenn ein betroffener Landwirt einen Antrag stellt, könnten es sogar noch zwei Jahre mehr werden.

Regelung bereitet dem ganzen Ort Probleme

Der Markbronner Ortsvorsteher Gerhard Wolpert (Freie Wähler) ist entsprechend frustriert. Dem SWR zeigt er vor Ort weitere Stellen, wo in dem kleinen Ort gebaut werden könnte - Entwicklungsfläche, die der Ort gut brauchen könne. Doch die Landesbauordnung - bezugnehmend auf das Bundes-Immissionsschutzgesetz - verhindere den Hausbau.

Ortsvorsteher Gerhard Wolpert sieht die Entwicklung von Blaustein-Markbronn wegen der Landesbauordnung ausgebremst. SWR

Wolpert ist selbst Landwirt, ein wenig kann er die Intention der entsprechenden Passage der Landesbauordnung schon verstehen. "Aber wenn ein Landwirt 20, 30 Jahre keine Landwirtschaft mehr hat, dann kann er heute auch gar nichts mehr damit anfangen." Der Grund: die vielen Vorschriften.

Bauernverband pocht auf Bestandsschutz

Der Landesbauernverband hält indes an der aktuellen Regelung in der Landesbauordnung fest. Diese geht auf eine Novelle von Mitte 2019 zurück. Die sechs Jahre Bestandsschutz war damals schon eine Einschränkung des zuvor geltenden umfangreicheren Bestandsschutzes. Die Reform hatte damals zu Unruhe bei Landwirten geführt. Sie sahen den Entwicklungsspielraum der Betriebe in Gefahr.

Planungssicherheit für Landwirte

Die aktuelle Regelung bedeutet für die Landwirte Planungssicherheit. "So haben unsere Familienbetriebe die Chance, ihren Betrieb weiterzuentwickeln", sagt Bauernverbands-Sprecherin Ariane Amstutz. Zwar würden moderne, große Viehställe heute kaum noch innerorts gebaut. Doch für Betriebe, die etwa auf Direktvermarktung und alternative Hofkonzepte setzten, könnten die Reaktivierung alter Stallungen Teil der Existenzgrundlage sein, betont Amstutz.

Die Gemüse-Auswahl eines Bioland-Hofs. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Lino Mirgeler

Gemeindetag für kürzere Frist

Auch von Seiten des Gemeindetags Baden-Württemberg gibt es keine Forderung, den Bestandsschutz für Ställe prinzipiell aufzugeben. Um allerdings die Innenentwicklung von Ortschaften kurz- bis mittelfristig zu erleichtern, wünsche man eine kürzere Übergangsfrist, so ein Sprecher gegenüber dem SWR. Das habe der Gemeindetag schon im Vorfeld der Novelle von 2019 angeregt.