Zur Energiewende gehört auch der Ausbau der Windkraft. In Baden-Württemberg sind rund 400 Anlagen geplant oder genehmigt. Eine entsteht in Sulzbach-Laufen (Kreis Schwäbisch Hall). Dort soll nächstes Jahr im Sommer ein großer Windpark in Betrieb gehen. Die Genehmigung ist abgeschlossen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich am Montag die Anlage angeschaut.