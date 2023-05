Kretschmann und Walker besuchen Windpark Sulzbach-Laufen

per Mail teilen

Am Montag besuchen Winfried Kretschmann und Thekla Walker den Windpark Sulzbach-Laufen, der ein Beispiel für eine Trendwende beim Ausbau der erneuerbaren Energien darstelle.

Um sich ein Bild von dem Projekt zu machen, werden am Montag Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landesumweltministerin Thekla Walker (Grüne) zu einem Besuch beim Windpark Sulzbach-Laufen (Kreis Schwäbisch Hall) erwartet.

Projekt habe Beispielcharakter

Die Landesregierung lobt den Windpark in einer entsprechenden Mitteilung als ein Beispiel für eine Trendwende beim Ausbau der Erneuerbaren Energien. Das Genehmigungsverfahren für die Anlage hätte durch eine sehr frühe Bürgerbeteiligung demnach in einer Rekordzeit von nur acht Monaten abgeschlossen werden können - von der Antragstellung bis zur Erteilung durch das Landratsamt Schwäbisch Hall, heißt es weiter. Der Windpark soll ab dem Sommer 2024 mit insgesamt sieben Windrädern in Betrieb gehen.