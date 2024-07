Warum das Schwarzwald-Baar-Klinikum plötzlich Verluste macht

Jahrelang hat das Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen Gewinne eingefahren. Dieses Jahr droht nun ein großer Verlust. Dem Klinik-Chef bereitet das schlaflose Nächte.

Kliniken, die schließen müssen, weil sie Insolvent sind. Standorte, die gebündelt werden, weil sie sich nicht lohnen - fast keine Woche vergeht, in der nicht über Krankenhäuser in Not berichtet wird. Oder über Krankenhäuser die längst nicht das erwirtschaften, was sie an Ausgaben haben.

Warum wird es für Krankenhäuser immer schwieriger, schwarze Zahlen zu schreiben? Das Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen ist da ein gutes Beispiel. Nach jahrelangen Gewinnen droht nun ein Defizit. Gestiegene Energiekosten und vor allem die Personalkosten schlagen zu Buche. Auf der anderen Seite fallen Förderungen weg.

Kein Einzelfall, sondern ein großes Problem für die Kliniken im Land - es droht ein Rekordverlust von insgesamt 900 Millionen Euro. Die Träger müssen diesen Verlust ausgleichen. Meist sind das Landkreise oder Städte. Die schlagen nun Alarm zusammen mit dem Krankenhausverband.