Zwei Verletzte bei Messerattacke in Langensteinbach

Bei einem Streit zwischen mehreren Personen sind am frühen Samstagmorgen in Karlsbad-Langensteinbach zwei 18- und 19 Jahre alte Männer durch Messerstiche verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei soll es am Samstagmorgen gegen 1:20 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zu einem Streit zwischen mehreren Personen am Sportplatzgelände in Karlsbad-Langensteinbach im Kreis Karlsruhe gekommen sein. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung wurden zwei 18- und 19 Jahre alte Männer durch mehrere Messerstiche verletzt, die in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Die beiden Opfer befinden sich nach aktuellen Erkenntnissen nicht in Lebensgefahr.

Suche nach Tätern auch aus der Luft

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern der Messerattacke wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Laut Polizei konnten noch in der Nacht zwei mutmaßliche Tatverdächtige im Alter von 20 und 22 Jahren festgenommen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei nach möglichen weiteren Beteiligten dauern noch an.