Familien-Freizeitpark "Winterzauber" auf der Galopprennbahn Iffezheim

Vier Wochen lang verwandelt sich die Galopprennbahn Iffezheim in einen Freizeitpark namens "Winterzauber". Die Gäste erwarten Fahrgeschäfte, Marktstände, Feuershows und Zirkus.

Der gesamte Rennplatz in Iffezheim werde in ein Lichtermeer getaucht, kündigten die Veranstalter an. Es werde Laser- und Feuershows geben, außerdem dreimal täglich Artistenauftritte mit dem Familienzirkus Kaiser, Fahrgeschäfte, wie Riesenrad, Geisterbahn oder Kinderkarussell und Marktstände.

Mit dem vierwöchigen "Winterzauber" entstehe auf der Rennbahn etwas komplett Neues, teilte die Baden Galopp GmbH mit. Man freue sich, in der ruhigeren Zeit der Region etwas bieten zu können, was es so noch nie gab.

Geöffnet hat der "Winterzauber" in Iffezheim ab 5. Januar vier Wochen lang dienstags bis freitags von 15 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag von 12 bis 22 Uhr. Ab 10 Jahren zahlen Besucher fünf Euro Eintritt, für die es einen vier-Euro-Gutschein gibt.