Wo gibt es aktuell Niedrigwasser oder Wassermangel in Baden-Württemberg? Ein neues Onlineportal der Landesanstalt für Umwelt in Karlsruhe soll diese Fragen beantworten.

Die Landesanstalt für Umwelt (LUBW) in Karlsruhe hat ein Niedrigwasser-Informationszentrum, kurz NIZ, eingerichtet. Auf dem Onlineportal sind aktuelle Trends, Messwerte und Informationen zum Thema Niedrigwasser zusammengefasst.

Informationszentrum sammelt Daten zur Beurteilung der Wasserlage

Daten zu Niederschlägen und Wasserständen in Fließgewässern, im Bodensee und im Grundwasser können auf der Webseite mithilfe interaktiver Karten ermittelt werden. Auch Informationen zur Neubildung des Grundwassers und der Bodenfeuchte stehen zur Verfügung. Wasserbehörden und Kommunen sollen so in Zukunft schnell eine Bewertung bekommen, wo wie viel Wasser zur Verfügung steht. Für Hochwasser gibt es bereits eine eigene Hochwasservorhersagezentrale.

Erst letztes Jahr sorgte Wassermangel für Probleme in der Region:

LUBW in Karlsruhe setzt Teil der Wassermangelstrategie um

Wegen zunehmender Trockenphasen, gerade im Sommer, hat das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 2022 eine Wassermangelstrategie erarbeitet. Die Einrichtung des NIZ sei laut LUBW eine wesentliche Maßnahme. Ziel sei es, so Umweltministerin Thekla Walker, das Informationsangebot in den kommenden Jahren weiter auszubauen. Auch Analysen zum Niedrigwasser im Grundwasser und in Oberflächengewässern, zum Beispiel im Rhein, sollen über das NIZ in Zukunft erstellt werden.