Warnstreik: Keine Abflüge am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden am Donnerstag

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden sind für Donnerstag sämtliche Abflüge gestrichen worden. Grund sind die angekündigten Warnstreiks der Fluggastkontrollen und der Flugsicherheit.

Die Gewerkschaft ver.di hat am Donnerstag Beschäftigte der Fluggastkontrollen und der Flugsicherheit an mehreren Flughäfen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen ist auch der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. Dort wurden für Donnerstag alle sechs geplanten Abflüge gestrichen. Vereinzelt werden Flüge umgeleitet. Auch am Freitag sind nach Angaben des Flughafens Warnstreiks möglich.

Die Fluggesellschaft Ryanair hat ihre Abflüge vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden für Donnerstag nach Teneriffa, London, Thessaloniki und Sevilla ersatzlos gestrichen. Die Fluggesellschaft Wizz Air hingegen hat die beiden nach Skopje und Tirana geplanten Flüge nach Frankfurt-Hahn umgeleitet. Das heißt, Fluggäste können nicht am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden starten, sondern müssen nach Frankfurt-Hahn. Passagiere werden gebeten, sich bei den Fluggesellschaften zu informieren.

Warnstreik-Aufruf an mehreren Flughäfen

Die Gewerkschaft ver.di ruft die Luftsicherheitskräfte an mehreren deutschen Flughäfen erneut zu einem Warnstreik auf. Der ganztägige Ausstand am Donnerstag betrifft die Airports Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden, wie ver.di am Dienstag mitteilte. Die Gewerkschaft rief Beschäftigte in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen dazu auf, die Arbeit niederzulegen.

Keine Abflüge am Stuttgarter Flughafen

Am Flughafen Stuttgart wird es am Donnerstag keine Abflüge geben, wie die Betreiber am Dienstagabend mitteilten. Wegen Warnstreiks an anderen Flughäfen in Deutschland seien auch bei Ankünften Verzögerungen oder Ausfälle möglich.

Die Flughafengesellschaft bat Passagiere, den Status ihres Fluges zu prüfen und sich mit ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter in Verbindung zu setzen. Für Donnerstag waren den Angaben zufolge ursprünglich 159 Starts und Landungen geplant gewesen.

Bisher kein Ergebnis in Tarifkonflikt

Bei den Tarifverhandlungen der Luftsicherheit geht es um die Arbeitsbedingungen von rund 25.000 Beschäftigten privater Sicherheitsdienstleister. Sie kontrollieren im Auftrag der Bundespolizei Passagiere, Personal und Gepäck an den Zugängen zum Sicherheitsbereich.

In dem Tarifkonflikt sind bislang fünf Verhandlungsrunden ohne Ergebnis geblieben. ver.di fordert bei einer Laufzeit von zwölf Monaten eine Stundenlohnerhöhung um 2,80 Euro mit schneller einsetzenden Mehrarbeitszuschlägen ab der ersten Überstunde. Die Gespräche sollen am 20. März fortgesetzt werden.