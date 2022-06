Zwei verletzte Motorradfahrer nach Kollision mit Auto

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Nähe von Forbach sind zwei Motorradfahrer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr Autofahrer von Bermersbach kommend in Richtung Rote Lache, als ihm zunächst ein Motorradfahrer vermutlich zu schnell entgegenkam. Er kam in einer Rechtskurve zu weit nach links und kollidierte mit dem Pkw. Ein weiterer nachfolgender Motorradfahrer erkannte die Unfallsituation zu spät und kollidierte auch mit den bereits verunfallten Fahrzeugen. Die Motorradfahrer wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die drei Insassen des Pkw blieben unverletzt.