Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Auf der B 35 bei Illingen (Enzkreis) kam es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Der 20-jährige Motorradfahrer fuhr an einer Ampel auf ein stehendes Auto auf. Obwohl er noch stark abbremste zog sich der Motorradfahrer dabei so schwere Verletzungen zu, dass er kurz darauf im Krankenhaus starb. Die Fahrerin des Autos wurde leicht verletzt. Die B 35 musste für die Dauer von vier Stunden in Fahrtrichtung Bretten (Landkreis Karlsruhe) für die Unfallaufnahme gesperrt werden.