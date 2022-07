Undine-Preis für zwei KIT-Professoren

Die Josef Wund Stiftung hat den mit 20.000 Euro dotierten Undine Award an zwei Professoren des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) vergeben. Das Forscherpaar Andrea Schäfer und Bryce Richards erhält die Auszeichnung für ihre innovative Technologie zur Trinkwassergewinnung am Mittwochabend im hessischen Bad Vilbel. In vielen armen Ländern ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser begrenzt. Die Folgen sind eine hohe Kindersterblichkeit, Behinderungen und Krankheiten, die durch verschmutztes Wasser verursacht werden. Andrea Schäfer und Bryce Richards forschen seit über 20 Jahren an der Aufbereitung von Trinkwasser mittels einer Membrantechnologie und der Nutzung von Wind- und Solarenergie. Nach der ersten Forschungsanlage mit Einsätzen in Australien und Tansania soll das Verfahren nun mit zehn Anlagen in entlegene Regionen Afrikas getestet und zur Marktreife gebracht werden. Die Anlagen sind so konzipiert, dass sie auch von Laien bedient werden können.