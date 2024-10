Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B293 bei Bretten

per Mail teilen

Ein Mann ist bei einem Unfall auf der B293 bei Bretten gestorben. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Die Polizei wollte zuvor die Unfallverursacher kontrollieren.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei ist ein Autofahrer am frühen Montagmorgen zu schnell unterwegs gewesen und sollte kontrolliert werden. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Ob der Autofahrer vor den Beamten flüchtete und es zu einer Verfolgungsfahrt kam, bestätigt die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Es wurde ein Gutachter eingeschaltet.

Der 46-jähriger Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurde schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Die beiden 20 und 21 Jahre alten Männer, die zu schnell in ihrem Auto unterwegs waren, erlitten schwere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

B293 bei Bretten gesperrt

Die B293 musste an der Unfallstelle gesperrt werden. Die Sperrung dauert nach Polizeiangaben voraussichtlich bis zum Mittag. Die Polizei ermittelt jetzt den Unfallhergang und die Unfallursache.