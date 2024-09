Philippsburg: Fahrerin von Velomobil stirbt bei Kollision mit Auto

per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstag in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) die Fahrerin eines Velomobils, eines Liegefahrrads mit Verkleidung, ums Leben gekommen. Der genaue Unfallhergang ist noch unbekannt.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Samstagmittag in Philippsburg die 67-jährige Fahrerin eines Velomobils tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren der Pkw und das Liegefahrrad beide auf der Landesstraße vom Ortsteil Rheinsheim nach Philippsburg unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte die Velomobil-Fahrerin möglicherweise an einer Kreuzung nach links abbiegen und wurde dabei von dem Auto erfasst. Der genaue Ablauf des Unfalls ist unklar.

Velomobil-Fahrerin stirbt kurz nach Unfall

Die Frau erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass sie kurz darauf an der Unfallstelle verstarb. Die Landesstraße 555 bei Philippsburg wurde wegen der Unfallaufnahme voll gesperrt. Vor Ort waren zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Bei der Aufnahme des Unfalls setzte die Polizei eine Drohne ein. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich um den am Unfall beteiligten Autofahrer.