Der Markt für Tiny Houses in Deutschland boomt: Statistiken zur Anzahl der Tiny Houses, die in den letzten Jahren errichtet worden sind, gibt es nicht. Der bundesweite Tiny House Verband mit Sitz in Karlsruhe geht aktuell von 70.000 Interessenten im Rahmen der Tiny-House-Bewegung aus. In Deutschland gibt es inzwischen über 100 Hersteller von Kleinsthäusern, die entweder stationär und fest verbaut errichtet werden oder beweglich auf Rädern, für die eine Straßenzulassung erforderlich ist.

Wer ein Tiny House errichten will, muss viel beachten: Laut Baurecht ist das nur innerhalb eines Baufensters erlaubt, wo also ein gültiger Bebauungsplan vorliegt. Man benötigt für den Bau eine rechtmäßige Baugenehmigung ("Roter Punkt"). Die Hürden für die Zulassung und das Errichten von Tiny Häusern sind hoch. Viele Kommunen tun sich schwer damit, Grundstücke für Tiny Houses frei zu machen. So gibt es in Karlsruhe eine Tiny House Siedlung, dazu sind in Kooperation mit der Gemeinde Waldbronn weitere Projekte mit Mini-Häusern geplant. In Mühlacker plant eine Privatinitiative Deutschlands größte Siedlung für Tiny Houses mit 50 Häusern.